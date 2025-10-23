GENERANDO AUDIO...

Rusia continuará fortaleciendo su economía AFP

Rusia aseguró este jueves que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra su industria petrolera amenazan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania. El gobierno de Vladimir Putin calificó las medidas como “contraproducentes” y afirmó que el país es inmune a las restricciones occidentales.

El anuncio llega después de que el presidente Donald Trump confirmara el miércoles sanciones contra las petroleras Rosneft y Lukoil, las más grandes de Rusia. Según el mandatario, las negociaciones con Putin “no van a ningún lado”, luego de meses de intentos por organizar una nueva cumbre en Budapest que fracasaron.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, señaló que Washington está “socavando los canales diplomáticos” con Moscú. “Consideramos este paso como exclusivamente contraproducente”, dijo durante su rueda de prensa semanal.

Zajárova añadió que Rusia ha “desarrollado una fuerte inmunidad contra las restricciones occidentales” y que continuará fortaleciendo su economía, en especial su sector energético, clave para sus ingresos internacionales.

Las medidas anunciadas por Washington implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en territorio estadounidense. Además, se prohíbe a empresas de EE. UU. hacer negocios con ambas petroleras, lo que impacta directamente en las operaciones internacionales de energía y exportación rusa.

En paralelo, la Unión Europea (UE) presentó su propia ola de sanciones con el mismo objetivo: aumentar la presión sobre Moscú para que detenga la ofensiva militar que ya suma más de tres años y medio en Ucrania.

El Kremlin, por su parte, insistió en que las sanciones no modificarán su política exterior ni su postura frente al conflicto.