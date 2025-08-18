GENERANDO AUDIO...

Rusia frustró un ataque terrorista en Crimea. AFP/Ilustrativa

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó este lunes que frustró un atentado terrorista con coche bomba que los servicios especiales de Ucrania planeaban ejecutar contra el puente de Crimea, infraestructura que conecta la península con el resto del territorio ruso.

Crimea bajo ataque terrorista; Rusia evitó tragedia

Según el organismo, un vehículo con un artefacto explosivo de gran potencia fabricado de forma artesanal ingresó a territorio ruso desde Ucrania, tras pasar por varios países. El recorrido del automóvil inició en la frontera entre Rusia y Georgia. Posteriormente, fue trasladado hacia la región de Krasnodar en un camión transportador conducido por un chofer privado de una empresa de transporte.

El plan contemplaba que el vehículo fuera entregado a otro conductor, quien sin saberlo debía cruzar el puente de Crimea, lo que lo habría convertido en un terrorista suicida involuntario.

El FSB señaló que sus agentes lograron detectar los planes, localizar el automóvil Chevrolet Volt donde se ocultaba el explosivo, desactivar la carga y detener a las personas implicadas en el traslado. Se abrió un proceso penal y se investiga la participación de los responsables.

Segundo intento de atentado en 2025

El organismo de seguridad destacó que este es el segundo intento de Kiev en lo que va del año para atacar el puente de Crimea con coches cargados de explosivos.

El 2 de abril, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, se detuvo un microbús con más de media tonelada de explosivos sintéticos que se planeaba utilizar contra la misma infraestructura. En esa ocasión también se arrestó a cómplices, incluido el conductor, quien desconocía que debía convertirse en un suicida.

Ataques previos contra el puente de Crimea

Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el puente de Crimea se encuentra bajo ataque en más de una ocasión. Estos ataques han provocado víctimas civiles y daños materiales.

A principios de junio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que la infraestructura fue blanco de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, no se registraron daños al puente en esa ocasión.

El FSB subrayó que reforzará las medidas de seguridad en torno a la infraestructura para prevenir nuevos intentos de atentado.