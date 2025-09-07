GENERANDO AUDIO...

Foto: REUTERS

Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Más de 800 drones y 13 misiles fueron disparados contra diferentes ciudades, dejando al menos cinco muertos y decenas de heridos.

Uno de los blancos fue la sede del gobierno en Kiev, donde un incendio se desató en el techo del complejo ministerial. La primera ministra Yulia Sviridenko confirmó daños en los pisos superiores, pero sin víctimas mortales dentro del edificio.

Kiev bajo fuego y llamas

El presidente Volodimir Zelenski calificó el bombardeo como un “crimen deliberado” que prolonga la guerra y afirmó haber discutido la situación con el presidente francés Emmanuel Macron, quien condenó el ataque y prometió reforzar el apoyo militar.

Los servicios de emergencia reportaron incendios en varios edificios residenciales de Kiev. En uno de ellos murieron una madre y su bebé de dos meses, mientras que más de 20 personas resultaron heridas, incluida una mujer embarazada que tuvo un parto prematuro.

Otros ataques causaron muertes en Zaporiyia, Sumi y Dnipropetrovsk, elevando a cinco el número total de fallecidos.

Reacciones internacionales

El ataque provocó duras reacciones de líderes europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció que “el Kremlin se burla de la diplomacia”, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que los bombardeos demuestran que Putin “no está comprometido seriamente con la paz”.

Francia, Reino Unido y otros países europeos han reiterado su disposición a enviar tropas a Ucrania en caso de que se logre un acuerdo de paz.

Trump amenaza con nuevas sanciones

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que está dispuesto a imponer nuevas sanciones contra Moscú tras el ataque.

“Sí, lo estoy”, respondió a periodistas a las afueras de la Casa Blanca al ser interrogado sobre si planeaba sanciones adicionales contra Rusia. El mandatario no ofreció más detalles.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que Washington está preparado para aumentar la presión económica sobre Rusia, pero insistió en la necesidad de coordinación con los socios europeos.

La declaración de Trump se produce semanas después de su fallida cumbre con Vladimir Putin en Alaska, donde no hubo avances hacia un alto al fuego.

Ucrania bajo presión

A pesar de las condenas internacionales, Moscú mantiene su ofensiva y exige más territorio ucraniano como condición para negociar un acuerdo de paz. Actualmente, las fuerzas rusas controlan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano.

Zelenski advirtió que el ataque contra la sede del gobierno no hará más que prolongar el conflicto y pidió a sus aliados occidentales reforzar la defensa aérea del país.

