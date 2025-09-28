Rusia lanza misiles y drones sobre Kiev y deja al menos cuatro muertos

GENERANDO AUDIO...

Rusia ataca Kiev con misiles y drones; mueren cuatro. Foto: AFP

La ofensiva rusa en Kiev dejó este domingo al menos cuatro personas muertas, entre ellas una menor de 12 años, tras una andanada de misiles y drones que impactó en varias zonas de la capital ucraniana y otras regiones, informaron las autoridades locales. El Estado Mayor ucraniano reportó que fueron lanzados 643 proyectiles, incluidos drones y bombas planeadoras, en un ataque que se prolongó durante varias horas.

Ataque masivo de Rusia en Kiev

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra una niña de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado entre los escombros de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Solomianski. Dos personas más perdieron la vida en un centro de cardiología. “En Kiev y sus alrededores, los bombardeos rusos dejaron al menos 27 heridos”, detalló Mikola Kalashnik, responsable de la región capitalina.

Los servicios de emergencia informaron que una de las víctimas mortales fue localizada bajo los restos de un inmueble destruido. “Yo estaba en shock, así que no escuché mucho (…) pero oí un cohete volando durante mucho tiempo y después hubo una explosión y las ventanas estallaron”, relató Anna, residente de Kiev de 26 años, cuyo departamento resultó afectado.

Impacto en otras regiones de Ucrania

Las autoridades ucranianas reportaron que además de los ataques en Kiev, 40 personas resultaron heridas en zonas como Sumi, Odesa, Zaporiyia, Cherkasi y Nicolaiev. Rusia declaró que su objetivo fueron “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”.

El presidente Volodimir Zelenski señaló que “el Kremlin se beneficia de continuar con esta guerra y el terror mientras obtenga ganancias por la venta de energía” e instó a incrementar la presión internacional. Zelenski aseguró que Ucrania actuará para frenar la capacidad de Rusia de financiar el conflicto.

Reacciones en Europa y la OTAN

Ante el bombardeo, Polonia desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo, mientras que la OTAN acusó a Moscú de violaciones del espacio aéreo de la Alianza Atlántica. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, respondió que “Rusia no tiene ni ha tenido nunca ninguna de esas intenciones” y advirtió que “cualquier agresión contra mi país desencadenará una respuesta decisiva”.

La OTAN informó que reforzó la vigilancia en la zona del Báltico tras recientes denuncias de intrusión de drones en Dinamarca, lo que obligó al cierre temporal de varios aeropuertos.

