Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela. Foto: Reuters

El Gobierno ruso expresó su “solidaridad” con Venezuela ante las recientes “amenazas” de Estados Unidos relacionadas con la soberanía de la nación suramericana. La tensión aumentó luego de que EE. UU. desplegara buques militares en la región del Caribe.

Rusia rechaza las “amenazas” a Venezuela

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, rechazó firmemente el uso de la fuerza como instrumento de política exterior. Zajarova destacó que Venezuela tiene el derecho inalienable de determinar su rumbo político, económico y social sin presiones externas.

“Rusia rechaza firmemente las amenazas de utilizar la fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su rumbo político, económico y social sin presiones externas, en un entorno pacífico”, Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso

De acuerdo con Zajarova, el propio ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, mostró, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el “amplio apoyo” del Kremlin a “los esfuerzos de los dirigentes venezolanos para salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional”, al tiempo que ha reafirmado su “compromiso estrecho, directo y basado en la confianza con (sus) socios venezolanos”.

Además, destacó el interés de Rusia en el “desarrollo estable e independiente” de América Latina, pues cree que favorecerá “el espíritu de una asociación estratégica” entre ambos países, siempre bajo una “supervisión cuidadosa” de la evolución de la situación.

“Esperamos que los países de la región, que por decisión de los dirigentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014 proclamaron zona de paz, sigan viviendo y prosperando sin conflictos ni intervenciones armadas. Las prácticas de injerencia externa, intervención por la fuerza y ‘revoluciones de colores’ deben quedar en el pasado de una vez por todas”, dijo Zajarova.

El respaldo de Rusia llega después de que Venezuela haya denunciado un “nivel de amenaza sin precedentes” de Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe, y días después de que se anunciará la millonaria recompensa estadounidense por la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.