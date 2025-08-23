Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk, Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Rusia busca el control del este de Ucrania. Foto: AFP

El ejército ruso reivindicó este sábado la captura de las localidades de Sredneye y Kleban-Byk en la región de Donetsk, al este de Ucrania, intensificando su presión militar en esa zona estratégica. La información fue difundida mediante un comunicado publicado por el ministerio de Defensa ruso en la plataforma Telegram.

La localidad de Kleban-Byk se encuentra en la ruta hacia la ciudad de Kostiantynivka, un bastión defensivo relevante en la carretera que conecta con Kramatorsk, considerada un centro logístico crucial para las fuerzas ucranianas en el frente de la región de Donetsk.

Avance militar ruso en Donetsk

De acuerdo con el comunicado del ministerio de Defensa de Rusia, la captura de Sredneye y Kleban-Byk forma parte de una serie de operaciones recientes que apuntan a consolidar el control sobre el este de Ucrania. Las autoridades militares rusas no detallaron el número de bajas ni el tiempo que tomó ejecutar estas acciones en el terreno.

La región de Donetsk ha sido uno de los principales focos del conflicto desde el inicio de la ofensiva militar rusa en febrero de 2022. La progresión del ejército ruso se ha intensificado durante los últimos meses, frente a unas fuerzas ucranianas que enfrentan limitaciones de personal y equipamiento, según informes públicos.

Actualmente, aproximadamente el 20% del territorio ucraniano se encuentra bajo control de las fuerzas rusas.

Contexto diplomático y declaraciones cruzadas

Mientras avanzan las operaciones militares en el este de Ucrania, las perspectivas diplomáticas para una solución al conflicto se encuentran en un punto crítico. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó el viernes al presidente ucraniano Volodimir Zelenski de bloquear la posibilidad de una reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Estas declaraciones se dieron tras críticas similares por parte de Zelenski hacia Moscú, en medio de versiones sobre un posible encuentro anunciado por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su intención de interceder en el conflicto.

Anuncio de Trump sobre postura ante el conflicto

Donald Trump, quien busca definir una postura ante la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmó el viernes que tomará una decisión “importante” en un plazo de dos semanas. Según sus declaraciones, su administración podría imponer sanciones masivas a Moscú o, en su defecto, optar por “no hacer nada”.

El exmandatario ha sostenido encuentros informales con actores cercanos al gobierno ruso como parte de sus esfuerzos por facilitar una salida negociada al conflicto, aunque hasta ahora no se ha confirmado ningún avance en ese sentido.

Las tensiones entre ambas naciones se mantienen mientras continúan los combates en el este ucraniano y se alejan las posibilidades de un alto al fuego o de una negociación inmediata.

