Rusia y Ucrania ya negocian fin de la guerra: Trump, tras llamada con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este 19 de mayo que Rusia y Ucrania iniciarán una inmediata negociación para un alto al fuego y el fin de la guerra que comenzó en 2022. El anuncio lo hizo tras una llamada de dos horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, conversación que calificó como positiva.

Just completed my two hour call with President Vladimir Putin of Russia. I believe it went very well. Russia and Ukraine will immediately start negotiations toward a Ceasefire and, more importantly, an END to the War. The…