Sanciones internacionales a Irán, en debate final en la ONU

GENERANDO AUDIO...

ONU alerta sobre ataques contra la diversidad ante designios de Trump. FOTO: AFP

La ONU está por volver a aplicar sanciones (castigos económicos y políticos) contra Irán. Aunque China y Rusia intentaron frenar la decisión en el Consejo de Seguridad, parece casi seguro que estas sanciones entrarán en vigor el sábado a la medianoche (hora GMT).

¿Qué intentaron China y Rusia?

Los dos países propusieron alargar por seis meses el acuerdo nuclear de 2015, conocido como PAIC, que limita lo que Irán puede hacer con su energía nuclear. Sin embargo, pocos creen que esa idea logre el apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad.

¿Qué piden Europa y Estados Unidos?

Francia, Alemania y Reino Unido han presionado para que las sanciones vuelvan. Ellos piden tres cosas principales a Irán:

Dejar que los inspectores internacionales revisen sus plantas nucleares.

Retomar las pláticas con Estados Unidos.

Controlar mejor el uranio enriquecido (material que puede usarse para hacer armas nucleares).

Según expertos, Irán ya tiene 450 kilos de uranio enriquecido al 60%. Con esa cantidad, podría fabricar hasta 10 bombas nucleares.

Macron y otros líderes buscan un acuerdo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Dijo que aún se podría llegar a un acuerdo para evitar las sanciones, pero que el tiempo se está acabando.

“Pezeşkian y Macron enfatizaron encontrar una solución al problema nuclear a través de negociaciones”.

Por su parte, Irán asegura que ha hecho varias propuestas para mantener abiertas las negociaciones.

¿Qué dicen Israel e Irán?

Israel exige que las sanciones se mantengan. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidió a la ONU vigilar de cerca el programa nuclear iraní.

Irán, en cambio, asegura que no quiere fabricar armas nucleares. Su presidente dijo en la ONU: “Irán nunca ha buscado ni buscará fabricar una bomba atómica”.

¿Qué significa todo esto?

Si las sanciones vuelven, afectarán sobre todo a los bancos, el dinero y la venta de petróleo de Irán. Esto podría complicar la economía del país y sus relaciones con otros Gobiernos.