Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión. FOTO: Reuters

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión parisina de la Santé tras una condena de cinco años de cárcel por asociación ilícita: por conspirar para recaudar fondos de campaña de Libia, en una impresionante caída para un hombre que dirigió el país entre 2007 y 2012.

El expresidente dejó su casa, salió caminando de la mano con su esposa Carla Bruni y fue aclamado por una multitud de partidarios que cantaban “Nicolas, Nicolas” y entonaban el himno nacional de La Marsellaise.

Sarkozy publica una carta antes de entrar a prisión

Poco después de subir a un automóvil para dirigirse a La Sante, Sarkozy publicó un largo mensaje en X en el que afirmaba ser víctima de venganza y odio.

asegura ser inocente y víctima de una persecución judicial que, según él, lleva más de diez años. El exmandatario afirmó que este día “no se encierra a un expresidente, sino a un inocente”.

En su mensaje, Sarkozy escribió que continuará denunciando lo que considera un “camino de cruz” que ha soportado durante más de una década. Afirmó que la investigación se basó en un documento cuya falsedad ya fue probada, y que su caso representa un ejemplo de venganza judicial contra su figura.

El exmandatario insistió en que no pide “ninguna ventaja ni favor” y agradeció el apoyo de su familia y amigos. Aseguró que su voz seguirá teniendo fuerza dentro y fuera de la prisión.

La condena de Nicolas Sarkozy marca un hecho histórico: es la primera vez que un expresidente francés cumple una pena de prisión efectiva. El exmandatario insistió en que demostrará su inocencia ante la justicia.

Sarkozy se convierte en el primer líder francés en ir a la cárcel desde la Segunda Guerra Mundial.

