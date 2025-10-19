GENERANDO AUDIO...

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Foto: AFP

El expresidente Nicolas Sarkozy ingresará este martes en la cárcel parisina de La Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita y financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero procedente de Libia, convirtiéndose así en el primer ex jefe de Estado francés encarcelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El dirigente conservador, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado en septiembre por un tribunal de París, que determinó que allegados suyos recurrieron al régimen de Muamar Gadafi para obtener fondos ilícitos. Aunque no se demostró que el dinero se usara directamente en la campaña, los jueces concluyeron que los fondos sí salieron de Libia, calificando los hechos de “excepcional gravedad”.

De la presidencia al aislamiento

Sarkozy, de 70 años, cumplirá la condena en una celda individual de nueve metros cuadrados dentro del área de aislamiento de La Santé, una de las prisiones más emblemáticas de París, para evitar el contacto con otros internos y posibles filtraciones de imágenes. En ese penal también estuvieron recluidos Carlos “El Chacal” y el dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

“Asumiré mis responsabilidades y, si realmente quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente”, dijo el exmandatario tras conocerse la sentencia, que aún espera resolución de su recurso judicial.

El giro del “hombre fuerte”

El encarcelamiento de Sarkozy contrasta con su imagen de “mano dura” frente a la delincuencia, forjada cuando fue ministro del Interior entre 2005 y 2007. En aquellos años, el ahora preso abogaba por castigos severos: “Deseo que no haya medidas de reducción de pena para las condenas superiores a seis meses”, recordaba el semanario Le Canard Enchaîné.

Su caída también marca un precedente histórico: ningún otro presidente francés había sido encarcelado desde Philippe Pétain, condenado tras la Segunda Guerra Mundial por colaborar con la Alemania nazi.

Posible libertad condicional para Sakozy

A pesar de la severidad del fallo, Sarkozy podría permanecer en prisión solo unas semanas, ya que la ley permite solicitar libertad condicional inmediata por edad. La justicia tendrá hasta dos meses para resolver la petición.

El exmandatario ya ha enfrentado otras dos condenas por corrupción, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de su campaña de 2012, además de portar una tobillera electrónica a inicios de año. También tiene otros procesos abiertos.

Un país dividido

La entrada en prisión del expresidente divide a Francia. Según un sondeo de Elabe, seis de cada diez franceses consideran “justa” su condena, aunque su juicio en apelación aún no se celebra.

En su entorno político, sin embargo, no faltan las críticas a lo que califican como una “injusticia insoportable”. Sarkozy incluso se comparó con Alfred Dreyfus, el militar judío falsamente acusado de traición hace más de un siglo, lo que desató polémica.

En Neuilly-sur-Seine, donde inició su carrera política, algunos vecinos lo defienden. “No se merece todo esto. Es una buena persona”, dijo Jihen Touillon, recepcionista de 41 años.

El presidente Emmanuel Macron defendió la independencia judicial y la fiscalía abrió una investigación por amenazas en redes sociales contra la magistrada que dictó la sentencia.