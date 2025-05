GENERANDO AUDIO...

Sastre del Papa. Foto: AFP

La blancura de la sotana del Papa es una de las cosas más representativas del líder de la Iglesia, y realizar la vestimenta con la que los fieles recibirán al nuevo guía espiritual es una tarea nada sencilla, implica costos, materiales y tiempo.

Desde hace décadas, Maurizio Mancinelli ha confeccionado las sotanas de los líderes de la Iglesia Católica. En entrevista exclusiva con Uno TV, el sastre de los últimos tres Papas comparte detalles sobre su labor.

Tres sotanas: ¿cómo son las vestiduras para el nuevo Papa?

Mancinelli explicó que, al momento de elegir la vestimenta para el nuevo Papa, se confeccionan tres sotanas: pequeña, mediana y grande. Esto con la intensión de que se ajuste al elegido en cuanto se dé a conocer su identidad.

“Al Papa se le ve de aquí hacia abajo”, dice, restando importancia a las medidas exactas.

El material que utiliza no es extravagante, pero sí tradicional, asegura el encargado de vestir a los últimos tres líderes de la Iglesia Católica, incluido el recién fallecido Papa Francisco.

“He usado un material ya tradicional para el papa Francisco. Usé el mismo material, que es una lana ligera, bonita, fresca, nada especial, pero lo suficientemente válida como para ser una sotana para el Papa”

¿Cuánto tarda la confección de una sotana para el Papa?

La confección de una sotana blanca toma de tres a cuatro días, ya que se trata de un material delicado que requiere cuidado extremo.

“Para hacer una sotana blanca, tardé tres o cuatro días. También porque el tejido es blanco, es delicado. La trabajé con mucho cuidado porque se ensucia fácilmente”.

Además, aclaró que “una sola no basta”, ya que debe lavarse con frecuencia debido al uso diario.

“Una sotana blanca, el Papa la usa a diario. Cuánto dura, no lo sé, pero una sotana de Papa se lava muy seguido, porque también se ensucia con facilidad, debe lavarse con frecuencia. Puede durar algún tiempo, sí, pero no basta con una sola. Se necesitan varias”

¿Cuánto cuesta hacer la sotana del Papa?

Aunque Mancinelli no precisó el costo exacto de una vestimenta papal, destacó que para él elaborar la prenda que portará el líder católico es muy significativo.

“Sin duda significa mucho. Desde el Concilio Vaticano II he estado haciendo estas sotanas para sacerdotes, y luego el sacerdote que se convierte en Papa es una gran alegría. En todo caso, presto un servicio a la Iglesia, al Papa”

De cardenales al Papa: las creaciones de Mancinelli

Además de vestir Papas, las manos de Mancinelli han creado atuendos para numerosos cardenales, especialmente en tiempos de consistorios, atendiendo encargos de última hora como solideos, fajas y cuellos.

“Sí, es un trabajo que ya he hecho. En época de consistorio, he servido a los cardenales… tal vez, alguno necesite la faja, el solideo, el cuello, alguna pequeña cosa necesaria. Ya lo he hecho, ya los he servido”

Esperanza para el próximo papa

Al preguntarle cómo espera al próximo pontífice, Mancinelli respondió con sencillez:

“Que sea un buen papa, competente para todo el mundo… que guíe bien esta Iglesia”.

Recalcó que en Roma no importa la nacionalidad del sucesor, “sino que sea el papa de todos”.

“En Roma y en Italia no importa de dónde venga el Papa. Mexicano, italiano, es el Papa de la Iglesia Universal. No importa el lugar, la procedencia. Importa que sea el Papa de todos, de todo el mundo. Que haya paz, sobre todo. Hay una gran, gran necesidad”