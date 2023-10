Israel podría invadir Gaza vía terrestre; muertes de civiles no deben considerarse “daños colaterales”, señala experto de la UNAM

La guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás sigue escalando y todo indica que se podría avecinar una invasión terrestre a Gaza, lo cual, a decir de Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejaría un número considerable de muertos.

En entrevista con UnoTV el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios considera que en las próximas horas podríamos ser testigos de una invasión terrestre por parte del ejército isrealí.

“De acuerdo con el propio vocero del ejército israelí, están preparados 35 batallones de infantería para entrar por tierra a una lucha que va a ser bastante difícil, prolongada y con mucha mortandad. Esta es una decisión bélica que marca un antes y un después de la operación que se venía dando en el conflicto en esa parte de Oriente Medio”, señala el experto.

¿Qué pasa con la población civil palestina en Gaza?

Javier Oliva recuerda que el derecho internacional de la guerra, precisamente en su primer articulado, señala que la población civil, de ninguna manera, puede ser un objetivo y tiene que ser cuidada por las partes que estén en conflicto.

“De hecho, dentro de los acuerdos que se establecen, incluso en este nivel tan grave del conflicto entre Hamás y el ejército israelí – que habremos de llamarle una guerra asimétrica, porque no son dos ejércitos convencionales los que se están enfrentando – se encuentra el de avisar a la población civil de que se va a efectuar un bombardeo en determinada zona para que desalojen lo más pronto posible y evitar que sean víctimas mortales de estas incursiones”, destaca el investigador de la UNAM.

Javier Oliva señala que la población civil, de ninguna manera, debiera de convertirse en un objetivo y menos suponer que es un daño colateral, “porque entonces se estaría recorriendo la misma vía en términos de efectos sobre población civil inocente, ajena por completo a la dinámica del conflicto que se ha desatado desde el sábado pasado”.

¿Dónde está la moralidad en el conflicto entre Israel y Hamás?

“Winston Churchill, exprimer ministro del Reino Unido, decía que la primera víctima de una guerra es la sociedad civil y la segunda la verdad. Desde luego, se refería a la manipulación que hay de las partes para inclinarse hacia un sentido u otro, en este caso la opinión a nivel internacional”, destaca Javier Oliva.

Para el investigador de la UNAM no debiera prevalecer la polarización, la cual, afirma, es una ruta muy peligrosa que deviene en conflictos armados de largo alcance.

“Si hacemos un repaso geopolítico muy breve, tenemos una guerra que comenzó en Libia, interna, desde la muerte de Muamar el Gadafi. Tenemos una guerra que tiene casi 15 años desarrollándose en Siria; tenemos la inestabilidad crónica, producto de la invasión de Estados Unidos, en Irak y Afganistán, y no muy lejos está la invasión rusa a Ucrania… Recordemos que Israel tiene fronteras terrestres con Siria y con Líbano”. Javier Oliva.

El experto abunda que a todo lo anterior hay que sumar los golpes de Estado que se han dado en los últimos tres años en el África subsahariana: “Realmente, sin ser alarmistas, pero sí dando elementos de análisis, creo que el mundo se encuentra en una situación verdaderamente precaria y la proliferación de otro tipo de armas o la extensión geográfica del conflicto se ve muy posible”.

Al referirse a los llamados internacionales a la paz, Javier Oliva señala que no dan mucha esperanza, salvo el del Papa Francisco y algunos otros posicionamientos aislados, lo cual abona a lo que él denomina como la ruta de la polarización, “en donde ojalá y no avancemos lo suficiente para que no deje de haber un punto de retorno”.