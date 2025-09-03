Se descarrila tranvía en Lisboa, Portugal, deja varios heridos; videos

El funicular Gloria, uno de los transportes más famosos y turísticos de Lisboa, Portugal, tuvo un grave accidente este miércoles. El vehículo se salió de las vías y al menos tres personas murieron, además de que unas 20 más resultaron heridas.

Personas heridas y hospitalizadas

Entre los heridos, tres están muy graves y tuvieron que ser llevados al hospital. Aún no se sabe si entre las víctimas había turistas.

Equipos de rescate en acción

Al lugar llegaron rápidamente policías, bomberos y ambulancias. En total participaron más de 50 personas de emergencia y 19 vehículos para ayudar a los heridos y cerrar la zona.

¿Por qué ocurrió el accidente?

Por ahora, las autoridades no saben qué causó el descarrilamiento, pero ya se abrió una investigación para descubrirlo.

El funicular Gloria conecta la plaza Restauradores con el barrio de Príncipe Real en Lisboa y es muy usado por turistas porque sube una ladera de la ciudad. Ahora, las imágenes muestran el tranvía muy dañado después del accidente.

