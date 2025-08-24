Se estancan conversaciones de paz: Zelenski insiste en reunirse con Putin

GENERANDO AUDIO...

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania parecen estar sin avances; en medio del aniversario 34 de la independencia de su país, el presidente Volodimir Zelenski reiteró que un encuentro cara a cara con Vladimir Putin sería “la vía más directa” para avanzar hacia la paz.

Zelenski pide reunión, Rusia rechaza condiciones

Durante las celebraciones en Kiev, que estuvieron acompañadas de ataques con drones y misiles en varias regiones, Zelenski lanzó un nuevo llamado a Moscú: sentarse en una mesa de diálogo. Sin embargo, el canciller ruso Serguéi Lavrov desestimó la propuesta, acusando al mandatario ucraniano de “imponer condiciones” y de presionar por un encuentro inmediato sin acuerdos previos.

Desde Washington, el vicepresidente estadounidense JD Vance negó que Rusia esté bloqueando la paz, y aseguró que Moscú habría cedido en algunos puntos durante conversaciones con Donald Trump. Mientras tanto, Canadá y Estados Unidos participaron en los actos oficiales en Kiev, reforzando su respaldo al gobierno ucraniano.

La jornada no solo estuvo marcada por los discursos, también por la ofensiva en los frentes de batalla. Ucrania anunció la recuperación de tres aldeas en Donetsk y confirmó ataques con drones contra infraestructura energética en Rusia, incluido un complejo productor de gas. Moscú respondió con el lanzamiento de 72 drones Shahed y un misil balístico, que dejaron al menos una víctima mortal en Dnipropetrovsk.

Para reforzar la defensa aérea ucraniana, Noruega anunció una aportación de 7 mil millones de coronas (aprox. 690 millones de dólares) para la compra de sistemas antimisiles Patriot, en conjunto con Alemania.

Con más de tres años y medio de enfrentamientos y decenas de miles de muertos, la guerra se mantiene en una peligrosa meseta, con ataques casi diarios y pocas señales de un acuerdo cercano.

