Se reunirá Trump con Putin para hablar de guerra en Ucrania

Trump y Putin, hablarán sobre el conflicto en Ucrania. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, en las próximas dos semanas. La decisión fue confirmada por ambos gobiernos tras una llamada telefónica de casi dos horas y media en la que, según el Kremlin, se lograron “avances importantes”.

El encuentro fue propuesto por Moscú y busca discutir una posible salida a la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Trump dio a conocer la noticia en su red social Truth Social, un día antes de recibir en Washington al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien espera apoyo militar adicional, incluido el suministro de misiles Tomahawk.

Cumbre en Budapest entre asesores de Trump y Putin

Trump informó que antes de la cumbre se celebrará una reunión entre los asesores de alto nivel de ambos países. El secretario de Estado, Marco Rubio, se encontrará con el canciller ruso Serguéi Lavrov para ultimar los detalles del encuentro.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, para ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria entre Rusia y Ucrania”, dijo Trump desde la Casa Blanca.

El último encuentro entre ambos mandatarios ocurrió el 15 de agosto, en una base militar en Alaska, sin que se alcanzaran avances concretos en las negociaciones.

Misiles Tomahawk generaron tensiones entre Washington y Moscú

Trump reconoció que Putin “no estuvo de acuerdo” cuando se mencionó la posibilidad de entregar a Ucrania los misiles Tomahawk, con un alcance de 1,600 kilómetros. Estas armas permitirían a Kiev atacar objetivos en territorio ruso, lo que Moscú considera una escalada del conflicto.

Aunque Ucrania insiste en que los Tomahawk son clave para fortalecer su defensa, Trump aseguró que aún no ha decidido autorizar su envío:

“No podemos agotar las reservas de nuestro propio país. Los necesitamos también”, dijo el mandatario estadounidense.

Putin advirtió que la entrega de esos misiles afectaría las relaciones bilaterales con Washington. Zelenski, en tanto, afirmó que la amenaza de su posible uso ha empujado a Moscú a negociar.

La situación en el frente entre Rusia y Ucrania

La fuerza aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó 320 drones y 37 misiles entre la noche del miércoles y el jueves. De ellos, 283 drones y cinco misiles fueron derribados, según autoridades de Kiev.

Ucrania busca reforzar sus defensas antiaéreas y espera que el próximo encuentro con Trump defina la estrategia militar de apoyo estadounidense.

Zelenski expresó además que confía en que el acuerdo de paz alcanzado en Oriente Medio sirva como precedente para poner fin a la guerra en su país.