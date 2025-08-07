EE.UU., México y Canadá refuerzan seguridad con tecnología y cooperación internacional para el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Tecnología para garantizar la seguridad en el Mundial 2026. GETTY

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, será el evento deportivo más grande de la historia. Para garantizar que millones de asistentes vivan una experiencia inolvidable y, sobre todo, segura, los tres países están desplegando avances tecnológicos y estrategias multinacionales de seguridad sin precedentes.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que se han establecido alianzas sólidas entre agencias de seguridad de los tres países para el intercambio de información, inteligencia y protocolos de respuesta ante emergencias. Estos acuerdos buscan cerrar brechas operativas ante delitos transnacionales, como el terrorismo, el tráfico de personas y la ciberdelincuencia.

Los EE.UU., México y Canadá trabajan para que la Copa Mundial 2026 @fifaworldcup_es sea inolvidable, pero también segura. La tecnología, las alianzas sólidas, los drones y los sistemas antidrones ayudan a proteger a nuestra gente en el que será el evento deportivo más grande de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2025

La magnitud del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y partidos en tres países diferentes, ha obligado a las autoridades a coordinar operativos de gran escala. En el caso de nuestro país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes oficiales.

En este esfuerzo, destacan el uso de tecnología de vigilancia avanzada, drones para patrullaje aéreo, y sistemas antidrones diseñados para neutralizar amenazas potenciales en tiempo real.

Todo esto con el fin de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea un símbolo no solo de unión deportiva, sino de seguridad internacional efectiva. El compromiso es compartido para proteger a jugadores, aficionados y personal en cada una de las sedes del torneo.

