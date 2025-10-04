Seis detenidos por ataque a sinagoga en Mánchester que dejó dos muertos

GENERANDO AUDIO...

El atacante en Mánchester apuñaló a varias víctimas. Foto: AFP

Seis personas fueron detenidas por terrorismo tras el ataque a una sinagoga en Mánchester, al norte de Inglaterra, que dejó dos muertos y tres heridos graves durante Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.

Ataque durante Yom Kipur en Mánchester

El jueves, Jihad Al Shamie, un británico de origen sirio de 35 años, fue abatido por la policía después de embestir con su vehículo a un grupo de fieles que se encontraban frente a una sinagoga y apuñalar a varios de ellos.

Las autoridades informaron que dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas. Uno de los fallecidos habría recibido una bala de las fuerzas del orden durante la intervención para neutralizar al atacante.

Policía refuerza seguridad en lugares de culto

La policía británica informó este sábado que seis personas —tres hombres y tres mujeres— están detenidas por presuntos delitos de terrorismo relacionados con el ataque.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes se encuentran patrullando lugares de culto en toda la ciudad, “con un enfoque particular en proporcionar una presencia altamente visible dentro de nuestras comunidades judías”.

Contexto del ataque y tensión en Reino Unido

El atentado ha generado preocupación entre la comunidad judía británica y es considerado uno de los peores ataques antisemitas en Europa desde el ocurrido el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, cuando el grupo islamista Hamás llevó a cabo un ataque que originó la guerra en Gaza.

Ese conflicto ha incrementado las tensiones en el Reino Unido, donde se han realizado manifestaciones propalestinas que algunos sectores han criticado por presuntamente fomentar el antisemitismo.

