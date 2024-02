Senado de EU aprueba el proyecto de ley de ayuda a Ucrania

El Senado de Estados Unidos, liderado por los demócratas, aprobó el martes un paquete de ayuda de 95 mil 340 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, en un contexto de crecientes dudas sobre su destino en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

Los legisladores aprobaron la medida en una votación de 70-29, lo que superó el umbral de 60 votos de la cámara para su aprobación, y enviaron la legislación a la Cámara de Representantes. Veintidós republicanos se unieron a la mayoría de los demócratas para apoyar el proyecto de ley.

“Hacía años, quizá décadas, que el Senado no aprobaba un proyecto de ley que afecta tanto no sólo a nuestra seguridad nacional, no sólo a la seguridad de nuestros aliados, sino también a la seguridad de la democracia occidental”.

Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado.