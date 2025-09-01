GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Al menos nueve personas muertas y decenas heridas es el saldo de un sismo de magnitud 6.0 que ha tenido lugar en las últimas horas de este domingo en la provincia afgana de Nangarhar, fronteriza con Pakistán, donde también se ha sentido el temblor.

Mientras que agencias como Reuters destacan que, de acuerdo con autoridades locales, se teme que el saldo de defunciones a causa del terremoto podría subir a varios cientos.

El vocero de los servicios sanitarios de la de Nangarhar, Ajmal Darwaish, ha confirmado al menos nueve fallecidos y 25 heridos en Nangarhar, como resultado del terremoto que tuvo lugar a las 23.47 hora local, con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de la mencionada provincia, y una profundidad de ocho kilómetros, según indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Además, en la provincia de Lagmán, en el noreste del país, el sismo causó al menos 30 heridos, en su mayoría mujeres, tal como ha señalado Tolo News.

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, ha asegurado en declaraciones recogidas por esta cadena de televisión afgana que las autoridades emplearán “todos” los recursos para ayuda a la población, mientras que equipos de rescate de provincias cercanas al epicentro del seísmo prestarán asistencia a aquellas afectadas.

En Pakistán, se han registrado temblores y réplicas en Chakwal, Taxila, Wah Cantt y Lahore, así como en Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas, si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales, según recoge la cadena Geo TV.