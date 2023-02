Sismo de 6.8 sacude Tayikistán; 20 minutos después hubo una réplica

🚨🚨

🇹🇯🇹🇯🇹🇯

The moment of the 7.3 #magnitude #earthquake in #Tajikistan



لحظه‌ وقوع زمین‌لرزه ۷.۳ ریشتری در تاجیکستان pic.twitter.com/WYOAPB3GhA