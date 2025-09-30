Fuerte sismo de 6.9 sacude el centro de Filipinas; videos

GENERANDO AUDIO...

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes el centro de Filipinas, con epicentro en el mar a 11 kilómetros al este-sureste de Calape, en la provincia de Bohol, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El municipio de Calape, con unos 33 mil habitantes, fue la zona más cercana al epicentro del movimiento telúrico que se registró la mañana de este 30 de septiembre. Hasta ahora, las autoridades no han reportado daños mayores ni víctimas.

En redes sociales circulan algunos videos que muestran la intensidad del movimiento telúrico.

USGS descarta amenaza de tsunami

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que el sismo no generó riesgo de tsunami, por lo que no se activaron alarmas en las costas del archipiélago.

Filipinas en el Anillo de Fuego

Filipinas se ubica en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona donde ocurren frecuentes sismos y erupciones volcánicas. Este arco sísmico rodea la cuenca del Pacífico y conecta regiones como el sudeste asiático, Japón, Alaska, América Central y el sur de Chile.

El archipiélago experimenta decenas de movimientos telúricos cada año debido a la interacción de varias placas tectónicas que lo atraviesan.

Monitoreo de autoridades locales

Las agencias de emergencia en Filipinas se mantienen en vigilancia tras el sismo, aunque las evaluaciones iniciales descartan daños importantes. Las autoridades recomendaron a la población estar atenta a posibles réplicas en las próximas horas.