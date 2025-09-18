GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Un sismo de magnitud 7.8 se registró frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor ocurrió a 128 km al este de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 10 km, generando alerta de tsunami.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos advirtió sobre la formación de olas peligrosas en las costas cercanas. Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alejada de la línea de playa y seguir los protocolos de evacuación si se emiten instrucciones adicionales.

Algunos videos que dan testimonio sobre el suceso ya circulan en redes sociales.

Antecedentes de sismos en la región

La zona de Kamchatka es altamente sísmica, situada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde los movimientos tectónicos frecuentes generan temblores de gran magnitud. Apenas días atrás, se registró otro sismo fuerte en la misma región, aunque sin reportes inmediatos de daños graves.

Expertos aconsejan a quienes viven cerca de la costa preparar suministros básicos, revisar rutas de evacuación y mantenerse informados a través de medios oficiales y alertas del gobierno. Las autoridades reiteraron que no todos los sismos generan tsunamis, pero la prevención es clave para reducir riesgos.

El USGS continuará monitoreando la actividad sísmica en la región y actualizará la información sobre réplicas o posibles olas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]