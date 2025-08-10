GENERANDO AUDIO...

Sismo de 6.1 sacude a Turquía. Foto: Reuters.

Un sismo de magnitud 6.1 en Turquía se registró este domingo en la región de Sindirgi, provincia de Balikesir, en el oeste del país, informó la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades, incluyendo Estambul y Esmirna.

Heridos tras el sismo en Turquía

El ministro de Salud de Turquía, Kemal Memisoglu, confirmó que al menos cuatro personas resultaron heridas.

“Su tratamiento continúa en nuestros hospitales y sus vidas no corren peligro”, indicó en la red social X.

Las autoridades informaron que el sismo se registró a las 19:53 horas, a unos 11 kilómetros de profundidad. Desde entonces, AFAD ha reportado más de una decena de réplicas con magnitudes superiores a 3.

Labores de rescate en Balikesir

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, señaló que dos personas fueron rescatadas tras el colapso de un edificio en Sindirgi.

“Las labores de rescate continúan. Nuestra gendarmería realiza búsqueda en las poblaciones circundantes”, detalló en su cuenta de X.

Equipos de emergencia trabajan en el terreno para atender a los afectados y evaluar los daños estructurales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales.

Impacto en varias ciudades de Turquía

El movimiento telúrico se percibió con intensidad en Balikesir, así como de forma más ligera en Estambul y Esmirna. Las autoridades locales y nacionales mantienen coordinación para monitorear las posibles afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Réplicas tras el sismo

AFAD informó que las réplicas continuarán y pidió a la población mantener precauciones ante posibles derrumbes o afectaciones en estructuras debilitadas por el sismo principal.

