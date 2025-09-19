Sismo de magnitud 6.1 sacude papúa central en indonesia

GENERANDO AUDIO...

Sismo. Foto: Getty | Ilustrativa

Un sismo de magnitud 6,1 y de poca profundidad sacudió la madrugada del viernes la provincia de Papúa Central, en el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Nabire.

Daños reportados y evaluación oficial

El portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres, Abdul Muhari, informó que el terremoto dañó varias instalaciones públicas, aunque no se reportaron víctimas.

“El monitoreo inicial también reportó vidrios rotos en un aeropuerto, techos colapsados en la oficina de un regente, un puente dañado y redes de energía y telecomunicaciones cortadas”, explicó el funcionario en un comunicado.

Testimonio de los habitantes

El temblor despertó a residentes que salieron corriendo en medio de la oscuridad.

“El terremoto ocurrió sobre las 3:00 am (18H00 GMT del jueves). Yo estaba durmiendo profundamente, pero se fue intensificando, así que salí corriendo con otros miembros de la familia”, relató Cicilia Mamman, de 37 años, a la AFP.

Diferencias en magnitud reportada

Mientras el USGS reportó una magnitud de 6,1 con profundidad de 10 kilómetros, la agencia indonesia BMKG indicó que el movimiento alcanzó los 6,5 grados con una profundidad de 24 kilómetros, además de advertir sobre varias réplicas de menor intensidad.

Un país expuesto al cinturón de fuego

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. En esta misma franja, el USGS informó el viernes de otro sismo de magnitud 7,8 frente a la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]