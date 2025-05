Un sismo de magnitud 7.5 se registró este viernes 2 de mayo de 2025 en el mar, al sur de Puerto Williams, Chile, provocando una alerta de tsunami y la evacuación del borde costero en la región de Magallanes y el territorio antártico chileno. El movimiento también fue percibido en algunas zonas de Argentina.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que el sismo ocurrió a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, e informó que no se reportan daños a infraestructura crítica ni personas lesionadas hasta el momento.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, publicó en la red social X:

La alerta incluye al borde costero del extremo sur del país, así como al territorio antártico chileno, donde las autoridades confirmaron que las personas ya fueron evacuadas preventivamente.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW