El gobierno de México informó que su embajada en Filipinas ha puesto a disposición de los connacionales afectados por el sismo de magnitud 6.9, registrado en Cebú, los datos de contacto para solicitar apoyo consular:

Teléfono: +63 988 556 8019

Correo electrónico: consularfil@sre.gob.mx

Facebook: @embamex.filipinas

X (antes Twitter): @EmbaMexFil

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de Filipinas por las pérdidas humanas ocasionadas por el devastador terremoto que ha azotado ese país.

“Nuestra solidaridad está con las familias afectadas en este momento de dolor y sufrimiento”, escribió la dependencia en la red social X.

Sismo en Filipinas deja decenas de muertos

El terremoto, ocurrido el martes, frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de la ciudad de Bogo, dejó hasta el momento 60 personas muertas y múltiples heridos que saturaron los hospitales locales. Según Rafaelito Alejandro, viceadministrador de la Oficina de Defensa Civil, los hospitales enfrentan un gran volumen de pacientes con lesiones graves, mientras se realizan labores de rescate en varios edificios colapsados.

La gobernadora provincial, Pamela Baricuatro, informó que debido a la saturación de los hospitales, algunos pacientes fueron atendidos al aire libre. Imágenes de la zona muestran a niños y adultos recibiendo atención médica bajo carpas y trabajadores trasladando bolsas con cuerpos hacia morgues cercanas.

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó 147 heridos y daños en 22 edificios en las islas centrales. Además, varios templos y estructuras históricas sufrieron colapsos parciales, como un antiguo templo católico en Bantayan.

Las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus connacionales para garantizar asistencia y seguimiento durante esta emergencia.