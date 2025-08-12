GENERANDO AUDIO...

No se reportaron víctimas ni daños por el sismo en Indonesia. Foto: Getty Images

Un sismo de magnitud 6.3 sacudió este martes la región de Papúa, en el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). De acuerdo con la autoridad, no existe amenaza de tsunami.

Epicentro y hora del sismo en Papúa, Indonesia

El epicentro del sismo, registrado a las 17:24 hora local (08:24 GMT), se ubicó a aproximadamente 193 kilómetros al noroeste de la ciudad de Abepura, precisó el USGS.

Sin daños ni víctimas tras el sismo

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico señaló que no hay amenaza de tsunami derivada del movimiento telúrico. Autoridades locales confirmaron que no se reportaron víctimas ni daños.

Indonesia y su alta actividad sísmica

Indonesia, conformada por más de 17 mil islas, se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por la intensa actividad sísmica debido al choque de placas tectónicas. En esta zona, los terremotos son frecuentes y pueden variar en intensidad y profundidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]