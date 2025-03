Sistemas de pensiones deben construirse para ser resilientes: Premio Nobel de Economía 1997

Los sistemas de pensiones deben diseñarse y construirse para ser flexibles y resilientes ante entornos globales de incertidumbre generados por una economía mala.

De esta manera, se puede garantizar una mejor gestión de riesgos, aseguró Robert Merton, Premio Nobel de Economía 1997.

Así lo explicó ante medios de comunicación, al cuestionarlo sobre un eventual impacto al sistema de pensiones mexicano, si se registra una recesión económica tanto en México como en Estados Unidos.

“Construir un sistema de pensiones estable y bien diseñado a largo plazo, si está bien diseñado con una buena gestión de riesgos, no significa que no perderás. Mira, cuando la economía se pone mala, eso es una realidad. Es como cuando la economía es buena, los barcos suben. Pero la cosa es que, si construyes tu sistema de pensiones fuerte, no se destruirá ni se dañará gravemente. No va a ser divertido, pero esa es la realidad.”