Foto: Reuters

Un impresionante socavón de unos 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados de extensión se abrió la mañana del miércoles frente al Hospital Vajira, en el centro de Bangkok, obligando a la evacuación de residentes y al cierre temporal del centro médico, informaron autoridades locales.

El derrumbe, ocurrido sobre la transitada Samsen Road, arrancó de tajo postes eléctricos, cables y una grúa, interrumpiendo el suministro de agua y electricidad en la zona. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la calle se agrieta y colapsa mientras peatones huyen.

“Había una fuga en la tubería de agua; el agua erosionó la tierra bajo la carretera, por lo que ocurrió este incidente”, explicó Suriyachai Rawiwan, del departamento de prevención de desastres de Bangkok, quien atribuyó el colapso a lluvias intensas y una tubería rota.

Las imágenes captadas por medios locales revelan una camioneta detenida al borde del abismo, mientras dos postes de luz caen al interior del cráter. De acuerdo con la policía, no se reportan víctimas.

El primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que el terreno de las obras de un tren subterráneo en construcción se deslizó hacia el hueco, provocando el colapso. El gobernador Chadchart Sittipunt confirmó que la fuga de agua contribuyó al desastre.

El Hospital Vajira, uno de los más importantes de Tailandia, suspendió los servicios ambulatorios hasta nuevo aviso. Residentes cercanos describieron un estruendo similar al de “un poste de electricidad al caer” y reportaron que sus viviendas temblaron.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y aseguran que el movimiento de tierra está controlado, aunque continúan las labores de monitoreo para evitar nuevos derrumbes.