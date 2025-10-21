GENERANDO AUDIO...

En 2025, apenas una veintena de mujeres gobierna algún país del mundo, según datos de ONU Mujeres. La más reciente que se agrega a la selecta lista es Sanae Takaichi, quien acaba de hacer historia al convertirse en la primera ministra de Japón, rompiendo un techo de cristal en una nación donde el liderazgo político ha estado dominado por hombres durante décadas.

A sus 64 años, la nueva líder japonesa —de ideología conservadora y admiradora de Margaret Thatcher— ha prometido fortalecer la economía, endurecer la política migratoria y reforzar la seguridad en el Indo-Pacífico. Pero más allá de su perfil, su llegada al poder vuelve a poner el foco en una realidad que persiste: sólo el 13% de los países del planeta tienen a una mujer al frente del Ejecutivo.

Las mujeres que gobiernan el mundo en 2025

Aunque cada una proviene de contextos muy distintos, estas líderes comparten algo en común: se lograron abrir paso en el entorno político donde la igualdad aún está lejos de alcanzarse.

Sanae Takaichi (Japón) – Nueva líder asiática con enfoque conservador, comprometida con el fortalecimiento económico y militar

Claudia Sheinbaum (México) – Primera presidenta mexicana, científica y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México

Mette Frederiksen (Dinamarca) – La más joven en asumir el cargo en su país. Ha enfocado su gobierno en la sostenibilidad ambiental y la educación pública

Giorgia Meloni (Italia) – La primera ministra de Italia integró un gobierno derechista, promueve una agenda conservadora y de identidad cultural.

Kaja Kallas (Estonia) – Referente de la transformación digital en Europa. Ha defendido el papel de su país en la OTAN y la ciberseguridad regional.

Maia Sandu (Moldavia) – Reformista y proeuropea. Ha luchado contra la corrupción y ha acercado a Moldavia a la Unión Europea. Primera jefa de Estado en ser reelegida por voto directo

Samia Suluhu Hassan (Tanzania) – Primera mujer presidenta en su país. Ha impulsado políticas para fortalecer la educación y la sanidad pública

Halla Tómasdóttir (Islandia) – Empresaria y defensora de la igualdad de género. Llegó al poder en 2024 con una agenda verde y feminista

Sandra Mason (Barbados) – Encabezó la transición del país hacia una república, rompiendo definitivamente con la monarquía británica

Xiomara Castro (Honduras) – Primera presidenta de Honduras. Su administración busca reducir la pobreza y combatir la violencia de género

Christine Kangaloo (Trinidad y Tobago) – Abogada y defensora del Estado de derecho, ha centrado su gobierno en la seguridad y la estabilidad económica

Željka Cvijanović (Bosnia y Herzegovina) – Representante serbia en la presidencia colegiada del país, destaca por su papel conciliador en una nación aún dividida étnicamente.

Evika Siliņa (Letonia) – Exministra de Bienestar Social. Ha promovido políticas de inclusión y fortalecimiento del sector tecnológico.

Ingrida Šimonytė (Lituania) – La primera ministra de Lituana es economista y firme crítica de Rusia, ha fortalecido la defensa nacional y el crecimiento económico

Myriam Spiteri Debono (Malta) – Activista por los derechos humanos, su mandato se centra en la transparencia gubernamental.

Gordana Siljanovska-Davkova (Macedonia del Norte) – Primera presidenta de su país, es una jurista y académica, defensora de la independencia judicial

Nataša Pirc Musar (Eslovenia) – Se convirtió en la primera presidenta de Eslovenia. Aboga por la privacidad digital y la igualdad de género.

Judith Suminwa (República Democrática del Congo) – Economista, impulsa programas de reconstrucción social y apoyo a comunidades desplazadas.

Victoire Tomegah Dogbé (Togo) – Primera ministra desde 2020. Promueve el empoderamiento femenino y la educación técnica.

Droupadi Murmu (India) – Representa a una minoría tribal. Su presidencia simboliza un avance en inclusión y diversidad.

Fiamē Naomi Mata’afa (Samoa) – Referente del liderazgo pacífico en Oceanía, defensora del medioambiente.

Hilda Heine (Islas Marshall) – Activista climática, ha hecho de la lucha contra el cambio climático su bandera.

Katerina Sakellaropoulou (Grecia) – Jurista y defensora del Estado de derecho, aboga por políticas verdes y derechos civiles.

Sheikh Hasina (Bangladesh) – Una de las líderes más veteranas del mundo, ha priorizado la estabilidad macroeconómica y la industrialización.

De la pionera de Sri Lanka al liderazgo de hoy

¿Sabías que el primer país gobernado por una mujer fue Sri Lanka? En 1960, Sirimavo Bandaranaike hizo historia al convertirse en primera ministra de lo que entonces se conocía como Ceilán. Gobernó tres veces —acumulando 18 años en el poder— y abrió el camino para generaciones de mujeres líderes que hoy siguen rompiendo barreras.

Un liderazgo que avanza, aunque lentamente

Datos de ONU Mujeres muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo; la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada, según esta entidad la igualdad política plena podría tardar más de un siglo en alcanzarse. Sin embargo, el ascenso de figuras como Sanae Takaichi en Japón demuestra que el mapa político global está cambiando.