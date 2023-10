Comunidad de Lewiston, desierta; autoridades siguen buscando a sospechoso de tiroteo que dejó 18 muertos

No sólo la localidad de Lewiston, sino todo el estado de Maine, sigue en alerta. La gente no está saliendo de sus casas, los comercios están cerrados, mientras sigue la búsqueda de Robert Card, el sospechoso del tiroteo que dejó al menos a 18 personas muertas.

Robert Card, de 40 años, tiene experiencia militar por ser reservista de las fuerzas armadas de Estados Unidos, además de antecedentes de salud por problemas mentales, por lo que la urgencia de encontrarlo ha aumentado.

Todas las fuerzas del orden, desde la policía de Lewiston y el sheriff del condado, hasta el FBI, se encuentran en alerta máxima y en la búsqueda del presunto autor del tiroteo quien, según testimonios de personas que lo conocen, “sabe muy bien cómo esconderse”.

Maine es un estado con muchas zonas boscosas donde esconderse. En la casa donde presuntamente vive el sospechoso se pueden observar patrullas y policías en los alrededores, aunque su paradero sigue siendo un misterio.

El sospechoso disparó en dos puntos diferentes el miércoles por la noche, provocando la muerte de 18 personas, lo que generó reacciones en todo Estados Unidos, como la de la gobernadora de Maine, Janet Mills, quien conoció a su esposo en la comunidad donde fue el ataque, Lewiston.

“Me entristece profundamente presentarme ante ustedes para informarles que 18 personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas en los ataques de anoche”, señaló la gobernadora en rueda de prensa.

El tiroteo del miércoles se diferencia de otros registrados en Estados Unidos debido a que no se ha localizado al sospechoso, lo que ha llevado a que no se puedan realizar ofrendas florales, ni vigilias, debido a que la gente no quiere salir a las calles por el miedo que ha generado este hecho.