SRE confirma muerte de mexicano tras accidente de autobús en Guatemala

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un mexicano se encuentra entre las víctimas del accidente de autobús ocurrido el 10 de febrero, el cual dejó 54 muertos en Guatemala.

En un comunicado, la Cancillería expresó sus condolencias por el fallecimiento del connacional que viajaba a bordo del autobús accidentado entre la frontera con Belice.

“La SRE lamenta el sensible fallecimiento de un connacional durante el accidente de autobús, ocurrido ayer en Guatemala, y extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares”, detalló la dependencia mexicana en su cuenta de X.

De igual forma, las autoridades del Consulado de México en Guatemala se mantiene en contacto con la familia del mexicano, dando seguimiento puntual al accidente, “para brindar la asistencia consular que se requiera”.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha revelado el nombre de la víctima, quien murió tras el siniestro.

Autoridades de Guatemala redujeron de 55 a 54 el número de personas fallecidas en el accidente de autobús ocurrido el pasado 10 de febrero, tras caer al fondo de un barranco.

“En seguimiento al accidente de autobús (…) se logró identificar los 54 cuerpos”, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en un comunicado, precisando que ocho personas se mantienen hospitalizadas.

Anteriormente, los bomberos estimaron que a bordo de la unidad iban alrededor de 70 personas, pero, según los datos oficiales, la cifra es de 64 pasajeros.

Las autoridades detallaron que dos cuerpos, entre ellos el del mexicano, no se han entregado a sus familiares. Sin embargo, ya se revelaron las causas de su muerte, tras el accidente de autobús en Guatemala.

“En todos los casos, la causa de muerte fue politraumatismo”, afirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El presidente Bernardo Arévalo declaró tres días de duelo nacional y expresó sus condolencias tras el siniestro. Este martes se realizará una misa en Santo Domingo.

LOOK: Firefighters conduct rescue and retrieval operations in Guatemala City, where a bus plunged into a river contaminated with sewage on Monday, Feb. 10, killing over 50 passengers, Agence France-Presse reported.



1/4 pic.twitter.com/HxsvE4zMH9