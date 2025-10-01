México da seguimiento a connacionales en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza

Misión Global Sumud rumbo a Gaza
Misión Global Sumud. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que da seguimiento a la participación de personas mexicanas en la Flotilla Global Sumud, misión que se dirige a Gaza con el propósito de entregar ayuda humanitaria.

Los connacionales que forman parte de la iniciativa son: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo. La SRE subraya que se trata de personas pacíficas, solidarias y comprometidas con la paz, sin vínculo con grupos violentos.

La dependencia reiteró la importancia de respetar la integridad física y la seguridad de los participantes, así como de cumplir con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

¿Qué se sabe de la flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud está integrada por 51 barcos y más de 500 voluntarios de 40 nacionalidades. Según los organizadores, la noche del pasado martes se registraron al menos 13 explosiones, sobrevuelo de drones y fallas en las comunicaciones, sin que se reportaran daños humanos. Activistas como Greta Thunberg, que viaja en la misión, indicaron que los participantes estaban preparados y en alerta.

Uno de los barcos, el “Alma”, fue el más afectado, y la misión acusó a Israel de llevar a cabo una campaña de intimidación. Los organizadores advirtieron que cualquier ataque constituiría una violación de las medidas de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó facilitar ayuda humanitaria a Gaza.

La flotilla partió a inicios de septiembre desde España, Túnez e Italia, con el objetivo de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda directamente a la Franja de Gaza. Otras iniciativas, como la Flotilla de la Libertad, anunciaron nuevas travesías en los próximos días.

