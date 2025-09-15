GENERANDO AUDIO...

Starlink. Foto: AFP.

El servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk volvió a funcionar para la mayoría de los usuarios tras una breve interrupción registrada este lunes, de acuerdo con el portal de seguimiento Downdetector.com.

Interrupción en el servicio de internet satelital Starlink

El número de reportes de fallas en Estados Unidos disminuyó a menos de mil hacia la 1:15 a. m. ET (05:15 GMT), luego de que se alcanzó un máximo de más de 43 mil usuarios afectados. Downdetector recopila datos de estado a partir de múltiples fuentes de información.

El sitio web oficial de Starlink informó sobre la caída en las primeras horas del lunes sin detallar causas, señalando: “Starlink está experimentando una interrupción del servicio. Nuestro equipo está investigando el problema”. Posteriormente, este mensaje fue eliminado.

Afectaciones en Ucrania por la interrupción de Starlink

El comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdi, reportó que la interrupción de Starlink afectó toda la línea del frente de guerra con Rusia a partir de las 07:28 hora local (04:28 GMT).

A través de la aplicación Telegram, el militar señaló: “Otra interrupción global en SpaceX” y detalló que el servicio comenzó a restablecerse aproximadamente 30 minutos después.

Las fuerzas armadas ucranianas dependen de las terminales de Starlink para la comunicación en el campo de batalla y para el control de drones en operaciones estratégicas. De acuerdo con las autoridades, más de 50 mil terminales se encuentran actualmente en funcionamiento en el país.

Starlink: internet satelital de SpaceX en zonas remotas y de conflicto

Operado por SpaceX, Starlink ofrece servicios de internet satelital a través de una red de satélites en órbita terrestre baja. El sistema se utiliza ampliamente en regiones remotas y en zonas de conflicto debido a su capacidad de brindar conectividad sin depender de infraestructura terrestre.

