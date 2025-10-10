GENERANDO AUDIO...

El periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz afirmó que el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado representa el mayor reconocimiento internacional que ha recibido un venezolano en la historia moderna, y simboliza la resistencia democrática frente a la dictadura de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista para A las Nueve en Uno de Uno TV, Díaz destacó que la líder opositora “no aparece en televisión ni radio desde 2017” debido a la censura oficial y que actualmente vive en la clandestinidad, mientras varios miembros de su equipo se encuentran presos, exiliados o desaparecidos.

El galardón como reivindicación de la lucha venezolana

El activista explicó que el premio no sólo reconoce a Machado, sino a toda la sociedad venezolana que ha resistido durante años a través de vías pacíficas y democráticas.

“Los venezolanos hemos ido a elecciones, protestado y migrado; todo lo hicimos por la vía cívica. Este premio reivindica esa lucha”, señaló Díaz, quien recordó haber sido víctima de detención y tortura durante el régimen de Maduro.

Díaz consideró que el reconocimiento internacional da aire a la oposición y aumenta la presión sobre el gobierno, aunque aclaró que actualmente en Venezuela no hay protestas masivas, ya que el aparato de seguridad del Estado desarticuló toda capacidad de movilización tras las elecciones de 2024.

Presión internacional y papel de Estados Unidos

El periodista sostuvo que la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, será determinante para lograr una salida política.

“Hay que entender que no se puede condenar a un pueblo a seguir en dictadura por sesgos ideológicos. La presión diplomática y económica es fundamental”, apuntó.

Díaz recordó que más de 9 millones de venezolanos han emigrado, en lo que calificó como una de las diásporas más grandes del mundo, y pidió que el reconocimiento del Nobel sirva para mantener el tema de Venezuela en la agenda global.

Machado permanece en la clandestinidad

María Corina Machado se encuentra oculta en una vivienda en Venezuela, tras sufrir agresiones el 9 de enero, cuando fue golpeada y varios integrantes de su equipo fueron detenidos.

El régimen difundió rumores sobre una supuesta salida del país, pero, según Díaz, ella permanece dentro de Venezuela, lo que ha reforzado su imagen como símbolo de resistencia pacífica.

