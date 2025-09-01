Sube a 600 muertos y 2 mil heridos el saldo por terremoto y 2 réplicas en Afganistán

| 23:48 | Deutsche Welle | DW
Sube a 600 muertos y 2 mil heridos el saldo por terremoto y 2 réplicas en Afganistán
Foto: Reuters

Al menos 600 personas murieron y unas 2 mil resultaron heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6.0 y varias réplicas sacudieron en la noche de este domingo el este de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

“En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas”, declaró a EFE Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 hora local del domingo hora local, le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

