Suben a casi 700 los muertos por lluvias del monzón en Pakistán

Foto: AFP

Las lluvias del monzón en Pakistán han provocado ya casi 700 muertes desde finales de junio, de acuerdo con el más reciente balance oficial. Solo en las últimas horas, al menos 20 personas más fallecieron en Swabi, en el noroeste del país, mientras los equipos de rescate buscan a más de un centenar de desaparecidos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) informó este martes 19 de agosto que el número de víctimas mortales asciende a 695, mientras que los heridos suman 935.

Khyber Pakhtunkhwa, la región más afectada

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa concentra la mayor parte de la tragedia, con 417 decesos. “Un aguacero en Swabi destruyó completamente varias viviendas, matando a más de 20 personas”, explicó un funcionario local a la agencia AFP.

En el distrito de Buner, cayeron más de 150 mm de lluvia en una hora el viernes, una de las jornadas más mortales con 200 fallecidos. Otro torrencial aguacero golpeó el lunes la zona montañosa de Gadoon, también en Swabi.

De acuerdo con la NDMA, la principal causa de muerte en esta temporada de monzón han sido las inundaciones repentinas, responsables de más de la mitad de las víctimas.

Gobierno promete ayuda a damnificados

El primer ministro Shehbaz Sharif aseguró que el Estado apoyará a las comunidades golpeadas por las lluvias. Como parte de las medidas, anunció que los miembros de su gabinete donarán el salario de un mes para financiar las labores de socorro.

Pakistán se considera uno de los países más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, lo que agrava el impacto de cada temporada de monzones.

Las autoridades mantienen operativos de rescate en varias regiones, aunque las cifras de desaparecidos hacen temer que el número de fallecidos pueda seguir aumentando en los próximos días.