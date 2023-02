Ahí viven casi 2 mil: Subastarán en Sudáfrica el mayor criadero de rinocerontes del mundo

Essa linda foto do rinoceronte Najin descansando ao lado de seu tratador ganhou o concurso de Fotógrafo de Viagem do Ano de 2022.



Najin, de 33 anos de idade, é um dos dois últimos rinocerontes brancos do norte existentes no mundo.