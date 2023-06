Sumergible perdido, hecho para cumplir “un capricho”; su construcción, sin seguir normas navales, señala experto

El mundo está en vilo tras la desaparición de un sumergible que se dirigía a los restos del Titanic en el cual viajaban cinco personas. Desde España, Jorge Gómez, oficial de la Armada en la reserva, especialista en submarinos y exintegrante del servicio español de inteligencia señala que, de inicio, el problema con el aparato es que fue construido sin seguir las normas navales.

“Hay datos muy confusos que vienen desde la empresa constructora. Hay que aclarar que es un sumergible, no un submarino y se diferencia porque regularmente navegan en estático por su poca capacidad de navegación y de emergencia… Al final no deja de ser un artilugio que está diseñado para una operación de alto riesgo”, señala el especialista.

Jorge Gómez destaca, en entrevista con UnoTV, que algo que ocurre comúnmente con este tipo de diseños sumergibles es que están hechos “para cumplir un capricho” y no se rigen bajo las normas de construcción naval, con las normas estrictas de construcción de submarinos, “sino que se diseñan con las características justas para que haga lo que tiene que hacer: un viaje carísimo”.

“Ya están saliendo informaciones sobre que (el sumergible) no tenía homolgaciones necesarias. Más que los incumplimientos, ahora lo más importante es encontrar a los tripulantes con vida. Que sea un aparato tan reducido aumentaría las posibilidaes de rescatarlos en caso de encontrarlos pero, de igual manera, siendo un aparato tan pequeño la búsqueda es como tratar de ubicar una aguja en un pajar”, señala el especialista.

De acuerdo a lo que ha informado la compañía, el proceso de inmersión del sumergible al Titanic sería de dos horas aproximadamente, lo mismo que el proceso de salida. Cuatro horas de viaje y unos treinta minutos de observación. La nave llamada Titán se perdió el pasado domingo, dos horas después de sumergirse.

“Es una profundidad tremenda y a mí, como especialista, me extraña que la compañia constructora del sumergible haya informado que este tenía una cota de colapso de 4 mil metros, una cota de colapso es donde implosionaría porque su casco no está preparado para bajar más allá de esa distancia… Los restos del Titanic están a 3 mil 960 metros. Entonces, para un especialista como yo, resulta extraño que se juegue tan cerca de la cota de colapso del sumergible”.

El “submarino” perdido, a cuya búsqueda se ha unido el Pentagono y la Marina Real canadiense, no tiene escotilla con apertura interior sino que esta se sella, se atornilla, cuando procede a la inmersión, “lo que quiere decir que aunque subiera a la superficie, los tripulantes no podrían abrir el sumergible por lo que podrían morir en la superficie igual que si se encontraran en el fondo del mar”, señala el experto.

“Hay dos cosas que son diferentes; una es la búsqueda y que se encontraran con vida y otra es el rescate que tampoco sería inmediato. Por lo tanto estamos jugando con el dramatismo del poco tiempo que queda. Posteriormente se tratará el tema de que el sumergible no cuenta con las características de una emergencia, no tienen víveres, no hay claridad con las raciones de agua. Es una situación dramática la cual es probable que no termine bien”.

Jorge Gómez / Especialista español en submarinos.