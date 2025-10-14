GENERANDO AUDIO...

Gaza supera los 67 mil muertos. FOTO: ARCHIVO

Las autoridades de Gaza informaron este martes que el número de muertos por la ofensiva israelí superó los 67,900, mientras que más de 170 mil personas resultaron heridas, pese al alto el fuego pactado la semana pasada entre Israel y Hamás con mediación del presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la cifra exacta asciende a 67 mil 913 fallecidos y 170,134 heridos, según un comunicado publicado en su canal de Telegram.

En las últimas 24 horas, los hospitales aún operativos en la Franja de Gaza recibieron 44 cuerpos y 29 heridos adicionales, aunque las autoridades advirtieron que “muchas víctimas permanecen bajo los escombros”, por lo que el número de muertos podría seguir aumentando en los próximos días.

Casi dos años de guerra y una tregua frágil

La ofensiva israelí en Gaza comenzó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1,200 israelíes muertos y desencadenaron una respuesta militar sin precedentes. Desde entonces, los bombardeos, combates terrestres y bloqueos han devastado gran parte del enclave palestino, dejando miles de desplazados y una crisis humanitaria catalogada como “catastrófica” por Naciones Unidas.

El nuevo alto el fuego, anunciado hace menos de una semana, busca detener los ataques y permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero los reportes de nuevas víctimas muestran que la tregua sigue siendo frágil.

Según medios palestinos, un ataque con dron israelí mató este martes a una persona en Jan Yunis, al sur de la Franja. El Ejército de Israel confirmó que abrió fuego contra varios sospechosos que intentaban cruzar la línea de retirada de tropas establecida en el reciente acuerdo.

Cifras devastadoras y hospitales colapsados

Los más de 67 mil muertos convierten el conflicto de Gaza en uno de los más mortíferos del siglo XXI, con un saldo humano que supera ampliamente al de guerras recientes en Siria, Irak o Ucrania.

Las infraestructuras médicas de la Franja están al borde del colapso: solo una fracción de los hospitales sigue operando, y la escasez de medicinas, electricidad y agua potable ha agravado las condiciones de atención.

Organismos internacionales han pedido investigaciones independientes sobre el impacto humanitario de la ofensiva israelí, mientras que la ONU insiste en la necesidad de mantener la tregua y abrir corredores seguros para civiles y ayuda humanitaria.

Una tregua bajo presión internacional

El alto el fuego fue impulsado tras una propuesta del presidente Donald Trump, quien logró la mediación conjunta de Egipto y Qatar para frenar la escalada militar. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y volátil, con enfrentamientos esporádicos en el norte y el sur de Gaza.

A pesar de los compromisos firmados, Israel mantiene operaciones puntuales contra lo que denomina “amenazas inmediatas” cerca de su frontera, mientras que Hamás acusa a Tel Aviv de violar sistemáticamente el acuerdo.

En medio de la incertidumbre, la población civil continúa soportando el peso del conflicto, con más de dos millones de desplazados y un sistema humanitario al límite de su capacidad.