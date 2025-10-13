“Tenemos paz en Oriente Medio”, declara Trump en cumbre sobre Gaza en Egipto

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este lunes “la paz en Oriente Medio” al firmar en Egipto una declaración junto a los líderes de Catar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza, tras casi dos años de conflicto entre Israel y Hamás.

El acuerdo, del que Egipto, Qatar y Estados Unidos actúan como garantes, incluye un alto el fuego total, la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos y el canje por casi 2 mil presos palestinos.

“Se acabó la larga y dolorosa pesadilla”

Horas antes de la cumbre en Sharm el Sheij, Trump visitó Israel, donde fue ovacionado en el Parlamento (Knéset) tras declarar que “se acabó la larga y dolorosa pesadilla” de la guerra en Gaza.

El mandatario aseguró que su plan de 20 puntos hizo posible la tregua y celebró “un triunfo increíble” que marca “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

Miles de israelíes se congregaron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para recibir a los liberados, mientras en Ramala y Jan Yunis se celebraba la llegada de los 1,968 presos palestinos recién liberados.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, confirmó además que entregará los restos de cuatro rehenes fallecidos durante las próximas horas.

Cumbre en Egipto por la reconstrucción de Gaza

En Sharm el Sheij, Trump copresidió con el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza, en la que participaron dirigentes de unos 20 países.

Durante una reunión bilateral, Trump agradeció a Al Sisi su papel como mediador:

“El general ha desempeñado un papel clave porque Hamás respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto”, dijo.

A su vez, el mandatario egipcio afirmó que Trump “era el único que podía poner fin a esta guerra” y anunció que Egipto organizará, junto con Estados Unidos y otros socios internacionales, una conferencia para la reconstrucción de Gaza.

Gaza, en ruinas y en busca de futuro

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, también acudió a la cumbre y se reunió con Trump. Ambos discutieron sobre la gobernanza futura de Gaza, uno de los temas más sensibles del acuerdo.

El plan estadounidense contempla la retirada progresiva del ejército israelí, que controla el 53% de la Franja, y la creación de un comité palestino tecnocrático supervisado por un organismo internacional de transición dirigido por Trump.

Ni Netanyahu ni Hamás asistieron al encuentro. En el territorio palestino, miles de desplazados comenzaron a regresar a sus hogares destruidos, mientras algunos camiones de ayuda humanitaria entraban entre escenas de hambre y saqueos.

Un balance devastador

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, la ofensiva israelí dejó 67 mil 869 muertos desde 2023. En el lado israelí, el ataque inicial de Hamás provocó la muerte de 1,219 personas, la mayoría civiles.

“Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años”, dijo Ronny Edry, un profesor israelí de 54 años, en Tel Aviv. “Pero también hay tristeza por quienes no volvieron y por los casi 2 mil muertos de la guerra”, añadió.