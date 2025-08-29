“No han podido ni podrán”: Maduro lanza advertencia a Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que “no hay forma” de que estadounidenses invadan su país, luego de que Washington anunciara el envío de tropas y buques de guerra al Caribe sur, cerca de las aguas territoriales venezolanas.

Nicolás Maduro aseguró que tras la “guerra psicológica” se encuentran “más fuertes que ayer” y se dijo preparado para defender la paz y la soberanía.

“Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Ni sanciones ni bloqueos ni guerra psicológica ni asedio. No han podido ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”, dijo Maduro en un acto con militares.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Desde hace unos días, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado en medio de envío de tropas y acusaciones de narcotráfico contra Maduro.

EE. UU. moviliza tropas al Caribe

Estados Unidos informó que desplegará cinco buques de guerra y alrededor de 4 mil efectivos para operaciones contra el narcotráfico en la región. La AFP reportó la presencia del destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada al canal de Panamá.

Maduro llama a más alistamiento

El mandatario convocó a una segunda jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana, integrada por civiles, para este viernes y sábado. Según dijo, la Fuerza Armada cuenta con 4.5 millones de milicianos, aunque especialistas cuestionan la cifra.

Durante un ejercicio militar televisado, se exhibieron escudos con la frase “Dudar es traición” y se presentó un simulacro de “operaciones especiales revolucionarias”.

Recompensa millonaria contra Maduro

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro. Las autoridades estadounidenses señalaron al presidente venezolano de nexos con el narcotráfico e, incluso, afirmaron que el mandatario lidera un supuesto cártel de la droga.