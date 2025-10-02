GENERANDO AUDIO...

Labores de rescate tras terremoto en Filipinas. Foto: AFP

El saldo de víctimas por el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió el martes el centro de Filipinas aumentó a 72, informaron los rescatistas el jueves, mientras las autoridades concentran esfuerzos en atender a los heridos y a las miles de personas que quedaron sin hogar.

En las últimas horas, bomberos y equipos de socorro recuperaron los cuerpos de una mujer y su hijo en los restos de un hotel colapsado en la ciudad de Bogo, cerca del epicentro. Otra mujer fue hallada fallecida a primera hora del jueves, según constató la AFP.

Heridos y desplazados por terremoto en Filipinas

El gobierno reportó que 294 personas resultaron heridas y aproximadamente 20.000 huyeron de sus casas. En la isla de Cebú, cerca de 600 viviendas sufrieron daños, y muchas personas prefirieron dormir en las calles ante la amenaza de réplicas, que se han sentido en centenares desde el sismo.

La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, pidió ayuda urgente para las personas afectadas, incluyendo agua potable, alimentos, ropa y vivienda temporal, así como voluntarios para distribuir los suministros.

“Muchas casas fueron destruidas y muchas familias necesitan ayuda para recuperarse. Necesitan nuestra ayuda, oraciones y apoyo”, publicó Baricuatro en su cuenta de Facebook.

El presidente Ferdinand Marcos viajó a Cebú para inspeccionar los daños y coordinar la asistencia, mientras que las labores de rescate en Bogo parecen haber concluido.

“Por ahora, todos los que fueron reportados como desaparecidos han sido encontrados”, indicó el funcionario de bomberos Liewellyn Lee Quino a AFP.