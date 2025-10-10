Terremoto de magnitud 7.4 deja seis muertos en Filipinas

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Al menos seis personas murieron el viernes tras un poderoso terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el sur de Filipinas y provocó alertas regionales de tsunami, posteriormente levantadas.

❗Solidaridad con Filipinas tras terremoto de 6,9 que dejó víctimas.



En San Remigio, la tragedia alcanzó a una familia cuando un niño perdió la vida tras derrumbarse un muro de su vivienda. #FuerzaFilipinas #Solidaridad pic.twitter.com/fBcijN4HLZ — Mariem Rodríguez (@Mariem81705167) September 30, 2025

Epicentro y primeros reportes de daños

El sismo se registró a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la isla de Mindanao, a las 09:43 horas locales (01:43 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con la agencia filipina Phivolcs, el terremoto fue uno de los más fuertes de los últimos años en el país, que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y experimenta más de 800 sismos al año.

Víctimas y colapsos en zonas mineras

Tres mineros que trabajaban en una excavación al oeste de Manay murieron cuando su túnel colapsó, informó Kent Simeon, funcionario de rescate de la ciudad de Pantukan.

En Mati, el principal centro urbano cerca del epicentro, una persona murió por el derrumbe de un muro y otra sufrió un ataque al corazón. En Davao, a más de 100 kilómetros, se reportó otra víctima, según autoridades locales.

Alerta de tsunami y temor en la costa

Las autoridades emitieron una advertencia de tsunami tras el terremoto y ordenaron evacuaciones en la costa este del país, donde se temían olas de hasta 3 metros.

La alerta se extendió a Indonesia y Palaos, pero fue levantada horas después al no registrarse eventos marítimos.

Escenas de pánico y evaluación de daños

Videos publicados en redes sociales mostraron a personas en la ciudad de Davao sujetándose a vehículos estacionados que se balanceaban por el movimiento, mientras puertas metálicas y estructuras vibraban por el temblor.

“Antes no podíamos mantenernos de pie. Tengo 46 años y este es el terremoto más fuerte que he sentido”, relató Richie Diuyen, responsable de protección civil en Manay, quien indicó que el movimiento duró entre 30 y 40 segundos y dañó casas, una iglesia, carreteras y puentes.

Respuesta del Gobierno y advertencia por réplicas

El presidente Ferdinand Marcos Jr. informó que se desplegaron equipos de búsqueda y rescate y que las autoridades trabajan para llevar ayuda a las comunidades afectadas.

“Estamos trabajando sin descanso para garantizar que la ayuda llegue a todos los que la necesitan”, señaló en un comunicado.

La Phivolcs advirtió que podrían registrarse réplicas de hasta magnitud 6.4 e instó a los habitantes a mantenerse alejados de la costa y de estructuras dañadas.

Captura el terremoto de magnitud 7,4 que azotó Filipinas… Ciudad de Davaopic.twitter.com/eTWMUmR9DO — Alertageo (@alertarojanot) October 10, 2025

Antecedentes recientes

El sismo ocurrió apenas 11 días después de otro terremoto de magnitud 6.9 que dejó 75 muertos y más de 1.200 heridos en la isla de Cebú, al norte de Mindanao.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]