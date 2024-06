The New York Times pide a Biden que desista de la reelección

El consejo editorial del periódico más influyente de Estados Unidos, The New York Times, pidió este viernes al presidente Joe Biden que abandone su campaña por la reelección debido a su desastroso debate contra Donald Trump, poco después de que él asegurara que puede “hacer este trabajo”.

En el editorial lo describe como “la sombra de un gran servidor público”, el duelo televisado entre Biden y Trump demostró que el mandatario demócrata de 81 años “no pasó su propia prueba”.

“El mayor servicio público que el señor Biden puede hacer ahora es anunciar que no continuará su carrera a la reelección”, añadió el consejo editorial del diario, cuatro meses antes de las elecciones de noviembre y unas seis semanas antes de la convención que debería nominar formalmente a un candidato.

El desempeño provocó pánico entre los demócratas después de los 90 minutos de debate en los que Biden titubeó y dejó frases inconclusas ante los 51 millones de telespectadores que contabilizó el Instituto Nielsen.

“No debato tan bien”; Joe Biden reconoce su desempeño

“Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad”, expresó el presidente en un mitin en Carolina del Norte (este).

“Les doy mi palabra de Biden. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo, porque, francamente, hay mucho en juego”, añadió Biden, que afirma tener “la intención de ganar” en ese reñido estado del sureste del país.

El demócrata recibió un fuerte apoyo del expresidente Barack Obama, una de las voces demócratas más respetadas. “

En un mitin, incluso Trump afirmó que no cree que su rival tire la toalla “porque le va mejor en las encuestas que cualquiera de los demócratas de los que están hablando” para sustituirlo.

Entre ellos destaca la propia vicepresidenta Kamala Harris, junto a algunos gobernadores demócratas, como Gavin Newsom, de California, o Gretchen Whitmer, de Michigan.