Flotilla Global Sumud. Foto: AFP.

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa internacional de más de 50 embarcaciones en la que participan personas de diferentes nacionalidades con el objetivo de llevar ayuda humanitaria (alimentos, agua y medicinas) y romper el bloqueo naval impuesto por Israel a la Franja de Gaza.

¿Quiénes formaban parte de la Flotilla Global Sumud?

Nació de la unión de múltiples movimientos políticos y humanitarios, entre ellos: Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara.

Entre las personas que forman parte de este cúmulo de embarcaciones se encuentran activistas médicos, artistas, clérigos, abogados, investigadores, marineros, organizaciones de derechos humanos, artistas, periodistas, entre otros.

Los participantes que más destacan son: Greta Thunberg, activista sueca; Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona; Mariana Mortágua, diputada portuguesa; los artistas Liam Cunningham y Susan Sarandon; así como Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela.

¿Cuándo zarpó la Flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud comenzó a zarpar a finales de agosto desde Otranto, Génova y Barcelona, mientras que embarcaciones desde Catania, Syros y Túnez se sumaron a principios de septiembre.

Retrasos y dificultades de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud

Los retrasos y dificultades en embarcaciones no se hicieron esperar y es que algunas se vieron obligadas a realizar paradas debido a las condiciones climatológicas.

A lo anterior, hay que sumar que durante la travesía, algunas embarcaciones reportaron incidentes como incendios, explosiones, sobrevuelo de drones y fallas en las comunicaciones. Los activistas acusaron a Israel de estar detrás de estos inconvenientes, aunque aseguraron que ello no los detendría en su misión de llegar a Gaza.

Intercepción de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud por parte de autoridades de Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron ayer, 1 de octubre de 2025, la mayoría de embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, aunque, hasta ese momento, muchas otras seguían su camino rumbo a Gaza. Sin embargo, con el paso de las horas, estas también fueron detenidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó este jueves 2 de octubre de 2025 que sólo una embarcación seguía su camino, pero precisó que de acercarse, tendría el mismo destino que las demás.

Mexicanos detenidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que tres mexicanos en la Flotilla Global Sumud fueron interceptados por autoridades de Israel y actualmente se encuentran en traslado al puerto de Ashdod.

Se trata de Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, quienes participaban en la flotilla internacional.

La Embajada de México en Israel confirmó que sus servicios consulares estarán presentes a la llegada de las embarcaciones al puerto, con el fin de brindar la protección y asistencia necesarias.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha mantenido comunicación directa con las personas mexicanas desde que iniciaron su participación en la flotilla.

La SRE reiteró su solicitud a las autoridades israelíes para respetar la integridad física y seguridad de los mexicanos, garantizar el acceso expedito a la entrevista consular y facilitar su rápida repatriación.

Integrantes de la Flotilla Global Sumud serán deportados a Europa

Las autoridades de Israel anunciaron que los activistas propalestinos que viajaban en las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza serán deportados a Europa.

Reacciones internacionales y de organizaciones a la intercepción de la Flotilla Global Sumud

Las condenas y demandas diplomáticas de varios países no se hicieron esperar. Gobiernos de diferentes países exigieron respeto por los derechos de los activistas y reclamaron el impedimento para hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza.

Amnistía Internacional calificó la interceptación como contraria al derecho humanitario y advirtió sobre el impacto en la llegada de ayuda a Gaza.

