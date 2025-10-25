Tormenta Melissa deja ya 4 muertos; amenaza con convertirse en huracán mayor

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones por Melissa. Foto: Reuters

La tormenta tropical Melissa ya cobró la vida de cuatro personas mientras amenaza con convertirse en un huracán mayor con potencial de causar inundaciones repentinas “catastróficas”, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Melissa cobra 4 vidas

Cuatro personas han muerto debido a la tormenta tropical Melissa. De acuerdo con Protección Civil de Haití, el 23 de octubre, dos personas murieron y una resultó herida tras el “deslizamiento de tierra en Fontamara, una comuna en Puerto Príncipe, en el departamento de Occidente”.

Las dos muertes se suman a una más registrada en el país, confirmó Protección Civil.

“Este incidente eleva a tres el número de víctimas del clima en las últimas 48 horas”

En días pasados, la caída de un árbol causó la muerte de un joven de 17 años en la comuna de Marigot, departamento del sudeste. Además, se reportaron cinco personas heridas en inundaciones en Artibonite.

A los fallecidos en Haití se suma una víctima más en República Dominicana. Se trata de un hombre que fue arrastrado por la corriente.

Melissa amenaza con convertirse en un huracán mayor

La tormenta tropical Melissa podría intensificarse rápidamente y alcanzar la categoría de huracán mayor durante el fin de semana, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Melissa debería convertirse en un huracán para el sábado y en un huracán mayor para el domingo”, indicó el NHC en un boletín.

Países afectados

El NHC alertó que Melissa traerá varios días de lluvias torrenciales sobre Jamaica, Haití y República Dominicana, con potencial de inundaciones repentinas “catastróficas” que “amenazan la vida”, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

Ante el avance de Melissa, Cuba inició los preparativos para enfrentar los embates del fenómeno en al menos dos provincias del centro y este de la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que son “muy altas las probabilidades de que Melissa afecte” a Cuba en los próximos días.