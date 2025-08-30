Tragedia en Francia: un muerto y cinco heridos tras atropello masivo afuera de un bar

GENERANDO AUDIO...

El incidente tuvo lugar en la región francesa de Normandía. Foto: AFP

Al norte de Francia, un hombre atropelló “intencionadamente” con su vehículo a una multitud fuera de un bar tras una pelea en la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025.

El saldo, como señalan las autoridades, es de un muerto y cinco heridos.

¿Qué se sabe del atropellamiento masivo en Francia?

El incidente tuvo lugar en la localidad de Evreux, en la región francesa de Normandía, alrededor de las 4:00 horas del sábado.

Se ha abierto una investigación por homicidio y tentativa de homicidio, señaló la fiscalía, que descartó cualquier motivo “terrorista” o racista.

“Desgraciadamente, el balance es muy grave“, declaró el fiscal de Evreux, Rémi Coutin.

Un hombre murió en el lugar de los hechos, mientras que cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y fueron hospitalizadas.

¿Qué propició el incidente?

Coutin indicó que “hubo un altercado” entre una joven y varios hombres dentro del bar, y los porteros decidieron sacar a todos los clientes -alrededor de un centenar de personas- al exterior.

“Una persona fue a buscar un vehículo” y “deliberadamente dio marcha atrás a gran velocidad contra la multitud que se encontraba fuera del local“, precisó el fiscal.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por este incidente que “se descontroló por completo y terminó en una terrible tragedia“, concluyó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]