Tragedia en Venezuela: avioneta se estrella en pista tras despegar y deja dos muertos

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una avioneta se desplomó este miércoles poco después de despegar de un aeropuerto en el estado Táchira, al oeste de Venezuela, dejando un saldo de dos personas muertas, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en declaraciones que recogen varios medios locales.

El incidente ocurrió a las 9:52 de la mañana, hora local, cuando la aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitó al suelo. El INAC indicó que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se inició la investigación mediante la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, con el objetivo de determinar las causas del siniestro.

Historial reciente de accidentes aéreos en Venezuela

Este accidente se suma a una serie de incidentes recientes en el país. El pasado 3 de octubre, un helicóptero de la Aviación Militar Bolivariana se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el estado Aragua, dejando dos efectivos de la FANB fallecidos.

Información preliminar refiere que la aeronave Enstrom 480, con siglas 61647, transportaba a la instructora mayor Noglys Carolina García y al teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo.

Nueve días antes, otra aeronave sufrió un accidente tras despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, que dejó al menos dos personas heridas.