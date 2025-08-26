Tras asesinato de su hijo, Miguel Uribe Londoño buscará la presidencia en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El político conservador Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay, anunció este martes su aspiración presidencial desde una plaza del Congreso en Bogotá. A sus 72 años, aseguró que no teme enfrentar a los mismos violentos que balearon a su hijo en junio pasado durante un mitin, ataque que le costó la vida tras dos meses en cuidados intensivos.

Acompañado por simpatizantes, concejales y congresistas, Uribe Londoño sostuvo que su candidatura busca transformar el sacrificio de su hijo en un mensaje de esperanza para Colombia. “De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia y la violencia”, declaró.

Miguel Uribe Londoño promete seguridad tras asesinato de su hijo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, de 39 años, marcó un punto de quiebre en la política colombiana. Fue el primer aspirante presidencial asesinado en más de tres décadas, hecho que reavivó los temores sobre la seguridad en época electoral.

Hasta ahora, las autoridades han capturado a seis sospechosos, incluido un menor señalado como autor material del disparo. La principal hipótesis apunta a la Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas FARC, como responsable intelectual del crimen.

Uribe Londoño disputará candidatura en el Centro Democrático

En su discurso, el exsenador prometió centrar su campaña en la recuperación de la seguridad y en un futuro “en el que los padres no tengan que enterrar a sus hijos”. El anuncio lo hizo desde el mismo atril que usaba su hijo en campaña, aún decorado con el eslogan “Miguel Uribe, todo por Colombia”.

Uribe Londoño competirá por la candidatura presidencial del Centro Democrático junto con las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra. Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para mayo de 2026, en un panorama político sin punteros claros y con una amplia baraja de aspirantes.

El presidente Gustavo Petro, señalado como rival político del fallecido Uribe Turbay, ha rechazado cualquier vínculo con el crimen y pidió celeridad en las investigaciones.